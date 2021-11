Tweede seizoen All Stars & Zonen gaat door, opnames eind 2022

Verloofde Khashoggi tegen Justin Bieber en Tiësto: ‘Treed niet op in Saoedi-Ara­bië’

Hatice Cengiz, de verloofde van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi, roept Justin Bieber op zijn optreden bij de Formule 1 in Saoedi-Arabië te cancelen. In een open brief in de The Washington Post herinnert ze de Canadese popster eraan dat het Saoedische regime geen tegenstanders duldt en ze zelfs doodt.

21 november