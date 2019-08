Tweede seizoen Chateau Meiland begint eind augustus al

Bibian Mentel vertelde kinderen voor vakantie: Wellicht de laatste met mama

12:41 Voormalig snowboardster Bibian Mentel heeft besloten te gaan genieten van het leven, zolang het nog kan nu bij haar voor de elfde keer kanker is ontdekt. Dat vertelde ze in een opvallend positief gesprek in de Zomer met Art, waar ze aanschoof samen haar man Edwin Spee. ,,Ik voel me fysiek eigenlijk best wel goed en zo lang dat blijft kies ik ervoor elke dag te blijven genieten.”