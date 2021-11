Tweede seizoen Echte Gooische Moeders donderdag op Videoland

In Echte Gooische Moeders neem je een kijkje in het leven van Florine, Kimberly, Pauline, Bo en Leslie, die jaren geleden te zien waren in de realityserie Echte Gooische Meisjes. In het eerste seizoen zag je hoe Leslie kampte met angstige gevoelens na de bevalling van haar zoon vorig jaar, had Kimberley het ondanks haar succesvolle beautysalon als alleenstaande moeder niet gemakkelijk en liet Pauline zien hoe het fertiliteitstraject voor een derde kind haar verging.