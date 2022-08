Tweede soloalbum Louis Tomlinson verschijnt in november

De eerste single van het album zal de komende weken verschijnen. De 30-jarige Tomlinson werkte tijdens de coronacrisis aan zijn tweede plaat. Ondanks de problemen die corona met zich meebracht, genoot Tomlinson een stuk meer van dit opnameproces dan van dat van zijn debuutalbum Walls. ,,Ik heb twintig keer meer van het proces genoten dan de eerste keer. Over het eerste album waren zoveel meningen. Ik probeerde vooral door te gaan na One Direction. Er gebeurde zoveel in mijn hoofd.”

One Direction is een boyband uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, bestaande uit Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson en Zayn Malik. Na het vertrek van Malik in 2015 ging de boyband in datzelfde jaar voor onbepaalde tijd uit elkaar. Het vijftal scoorde wereldwijd grote hits met nummers als Story Of My Life en What Makes You Beautiful.