Tweeling van Beyoncé en Jay Z voor het eerst te zien

Inval bij Vlaamse omroep na klachten seksuele intimidatie door presentator

11 november Onderzoekers van justitie in Antwerpen hebben zaterdagavond huiszoeking verricht bij de kantoren van de Vlaamse publieke omroep VRT in Brussel. De huiszoeking had plaats in het kader van de zaak Bart De Pauw. De VRT verbrak het contract met de presentator van de quiz 'Twee tot de zesde macht' eerder in de week vanwege klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag.