Twintig klachten over seksueel ongepast gedrag uit theater Spacey

Het Britse theater The Old Vic in Londen, waar acteur Kevin Spacey artistiek leider was, heeft twintig klachten van ongepast gedrag tegen hem verzameld. De meldingen kwamen naar voren na uitgebreid onderzoek.

In een verklaring biedt het theater excuses aan ,,omdat we geen omgeving of cultuur hebben weten te scheppen waarin mensen zich veilig voelden om vrijuit te praten.'' Uit het onderzoek, door een extern juridisch bureau, bleek namelijk dat niemand er iets over durfde te zeggen.

Spacey was tussen 2004 en 2015 artistiek leider van het theater. De twintig incidenten stammen uit de periode van 1995 tot 2013, waarvan de meesten voor 2009. Namen van slachtoffers worden niet genoemd. Er zijn in die tijd geen klachten, formeel of informeel of betalingen of schikkingen getroffen. Het theater benadrukt dat Spacey zelf nog niet op het onderzoek heeft gereageerd.

Hollywoodster

In de verklaring legt het theater uit: 'Tijdens zijn leiderschap was The Old Vic in de unieke positie om een Hollywoodster aan het roer te hebben, om wie een persoonlijkheidscultus hing.' Uit het onderzoek blijkt dat Spacey's beroemdheid en status ertoe kunnen hebben geleid dat mensen te bang waren om iets te zeggen 'zeker de jonge medewerkers en jonge acteurs'.

De huidige leiding van het Britse theater gaat diep door het stof en kondigt aan al bezig te zijn met een veiliger werkomgeving, vertrouwenspersonen en trainingen.

