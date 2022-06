Tygo Gernandt vindt na zes jaar weer de liefde bij 24 jaar jongere Dianne

Gernandt was ‘de afgelopen zes jaar een beetje klaar met vrouwen’, totdat hij Dianne van den Eng tegen het lijf liep. ,,Ze staat ongelooflijk sterk in haar schoenen en is zodanig altijd zichzelf dat ik er alleen maar blij van word.’’

Dianne is geen onbekende in de film- en televisiewereld. Ze was te zien in verschillende reclamespotjes en in de films Fissa en Renesse en in de serie Jonge Garde. Het leeftijdsverschil tussen de twee is geen deal breaker. Tygo: ,,Dat vind ik niet belangrijk. Ik val op een persoon, niet op iemands leeftijd.’’