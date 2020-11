Tygo infiltreert bij lingeriemerk en Kim wordt dubbel geknuffeld

Ondanks zijn roem plaatst acteur Dirk Zeelenberg zich als trouwambtenaar altijd bescheiden op de achtergrond.

Aangezien zelfs een wandeling al riskant is in het drukke Amsterdam, gaat Nikkie Plessen tegenwoordig met veiligheidsgordels over straat.

De gracieuze Jopie Parlevliet, een goede vriendin van Richard Groenendijk, vált zelfs charmant.

Tygo Gernandt was weliswaar niet de bedrieger in Wie is de Mol?, maar blijkt wel al jaren undercover te zijn bij Victoria’s Secret.

Kim Feenstra beleeft de ultieme vrijdagavond met haar twee knuffelberen.

Een nuttige Instagram-tip van Robin Martens: als je zes keer verschillend poseert, líjkt het alsof je aan het dansen was, zónder wazige bewegingen.

Baby Yoda mag dan nog klein zijn, hij beschikt nu al over strakke dansmoves. Vraag maar aan Gwen van Poorten.

Geraldine Kemper gaat vandaag voor een opvallend lookje, waardoor ze wel wat weg heeft van een ijskoningin.

Een kiekje uit de oude doos van Kees Tol, toen hij als puber naar eigen zeggen nog ‘onzeker’ was. Gelukkig is alles goedgekomen, zo schrijft de presentator.

Vanuit huis werken heeft zo zijn voordelen, maar het wordt Liza Sips wel erg moeilijk gemaakt met een dochter die op schoot kruipt.

Realityster Rogier Smit neemt niet alleen afstand van zijn Frank, maar ook van zijn pruik.

Yoga zou rustgevend moeten werken, maar radio-dj Eva Koreman wordt vooral erg opgefokt van de Amerikaanse verkiezingen. Ook tijdens een sessie yoga.

Actrice Abbey Hoes ruikt voor de verandering eens aan een roos.

Peter van der Vorst opende vanochtend zijn ogen en werd getrakteerd op een magisch uitzicht.

We krijgen zelden een kijkje achter de schermen, maar Chantal Janzen is de beroerdste niet. Te zien is hoe de presentatrice gefrustreerd een dansje probeert op te nemen. Haar fans mogen raden wáárom Janzen dan zo gefrustreerd is.

Victoria Koblenko is bijna jarig en wil dit jaar met aan knaller afsluiten, maar wegens corona wordt dat erg lastig. ‘Wat zijn de hacks?’, vraagt ze haar fans.

