Typhoon open over suïcidale gedachtes: ‘Ik stond op een klif en dacht: het is goed zo’

Zanger Typhoon (38) heeft woensdagavond in het NPO 3-programma Strandgasten openhartig over het dieptepunt van zijn depressie gesproken. Toen hij met vrienden in de Zwitserse bergen was, overwoog hij een einde. ,,Gelukkig was er iets in mij, dat zei: dit is niet de oplossing", vertelde hij in heftig gesprek met Stef Bos.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

De kijkers van het programma Standgasten kregen een bijzonder gesprek voorgeschoteld. Zangers Stef Bos en Typhoon ontmoetten elkaar in het programma van Nick, Simon en Kees. Allebei gingen ze de afgelopen tijd door een donkere periode. Twee kinderen van Bos waren in Zuid-Afrika betrokken bij een auto-ongeluk, waarbij zijn schoonmoeder overleed. Zijn schoonvader kreeg een hartstilstand, waardoor het viertal van een klif afstortte. Door de schok van het neerstorten, kwam zijn hart wel weer op gang.



,,Mijn oudste zoon was eigenlijk ten dode opgeschreven”, vertelt Bos (61). ,,Maar hij heeft het gehaald. Het voelde toen als een vrije val, maar er was ook een rust in mij. Heel raar. Mijn vrouw ging als een leeuwin tekeer. En ik was eigenlijk open voor het einde.”

Inmiddels gaat het een stuk beter met de 12-jarige Kolya. ,,Vanochtend fietste hij voor mij naar school. Dan krijg ik tranen in mijn ogen. Tien chirurgen zijn er veertien uur met hem bezig geweest in Kaapstad. Ik heb het grootste verdriet aan de horizon gezien. Want hij leeft nog. Ik weet niet hoe ik hier had gezeten toen je er niet meer was geweest.”

Typhoon kende ook een zware periode. Simon Keizer trof hem na de Vrienden van Amstel op een dieptepunt. ,,Als je zoiets hoort, maar je mag niet vergelijken”, refereert Typhoon aan het verhaal van Bos. ,,Ik zat in een existentiële crisis. Het was op. Het was al heel lang blessuretijd. Penalty’s waren geweest. Ik heb daarna nog een heel toernooi proberen te spelen. Op een gegeven moment was het gewoon op en leeg. Ik was er wel, maar na Vrienden van Amstel viel het doek voor mij. Het werd echt zwart en het werd een depressie.”

Hij kampte zelf met gedachtes om er niet meer te willen zijn. ,,Op een gegeven moment was het zo zwaar en ik was in de bergen in Zwitserland. We waren met vrienden en gingen hiken en ik dacht dat het veel beter met me ging. Ik had ze afgezet voor een hike, want ik kon het helemaal niet. En ik zag een klif en ik dacht.. Ik schaam me nu dat ik het zeg. Maar ik zag een klif en ik dacht: weet je wat het is goed zo. Ik ga.”

Toch hield iets Typhoon tegen. ,,Gelukkig was er iets in mij, dat zei: dit is niet de oplossing.” Inmiddels ligt die depressie achter de artiest. Hij werd verliefd en hervond het geluk. ,,Op mijn vorige plaat zeg ik tegen Marie (zijn vriendin, red.): ‘We zijn niet de oplossing voor elkaars verleden.’ Want soms lijkt het zo. Nu heb ik jou en nu is alles beter. Nee, we hebben dezelfde wens om één te zijn in liefde. Daar mogen we elkaar in ondersteunen en helpen. Dat is reden waarom hier ik vandaag sta.”

