Typhoon stelt allerminst teleur

Giel Beelen nu wel op tijd wakker voor vroege ochtends­how

12:11 Nadat Giel Beelen voor de tweede keer in een week niet op tijd aanwezig was voor het presenteren van zijn vroege ochtendshow op NPO Radio 2, was de radiomaker vanochtend vroeg weer present in de studio. Beelen reageerde op het feit dat hij zich, vanwege een defect aan zijn smartphone, had verslapen.