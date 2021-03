U2 komt met online concertserie

Opgeheven serie NTR Kort! wint Rutger Hauer Award

12 maart De serie NTR Kort! wordt dit jaar bekroond met de Rutger Hauer Award. Dat heeft het festival Shortcutz Amsterdam vandaag bekendgemaakt. De uitreiking vindt zondag plaats in Felix Meritis in Amsterdam, zonder publiek. De award wordt in ontvangst genomen door Marina Blok, hoofd drama van de NTR.