Uitgelekte Nederlandse songfestivalinzending is geen allemansvriend

video Bart en Robins eerste optreden is voor 17.000 man in de Ziggo Dome

14:00 Bart Maessen en Robin Zomer staan als muziekduo BenR op 20 en 21 maart samen op het podium met The Script. Voor de twee zangers is het hun eerste optreden ooit én dat in de Ziggo Dome én met hun jeugdhelden. In een nieuwe videoserie op deze site kan je hun weg volgen naar het optreden.