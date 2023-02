Uitreiking Bafta Awards: herken jij deze oud-winnaars nog?

update Hoogzwange­re Debbie uit B&B Vol Liefde bedolven onder felicita­ties

Debbie Breg, deelnemer uit het eerste seizoen van B&B vol liefde, verwacht een kindje. Dat schrijft ze in een bericht op haar eigen website. In een filmpje op Instagram is te zien hoe ze hoogzwanger door het ziekenhuis wandelt.