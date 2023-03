Uitreiking Oscars: wat weet jij van de filmprijs?

Holland zingt Hazes André Hazes over zijn drie comeback-lied­jes: ‘Ik wilde echt met een statement komen’

André Hazes is na een lange afwezigheid teruggekeerd op het podium. Vrijdagavond maakte hij zijn opwachting tijdens het eerste Holland Zingt Hazes-concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. ,,Gek genoeg voel ik me kalmer dan ooit.”