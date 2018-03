Uitvaart Mies Bouwman ontroerend en mooi, met een kist vol rode rozen

Tijdens de dienst namen onder meer de dochters van Mies het woord. Ook Joop van den Ende vertelde herinneringen en anekdotes. Paul de Leeuw zong een lied, en er was jazzmuziek te horen. Bij het naar buiten lopen spraken veel van de aanwezigen over een ontroerende, mooie en uitvaart met veel warme herinneringen aan Mies.

Voor veel bekende Nederlanders was het een emotionele dag, zo ook voor Albert Verlinde: ,,Een jaar terug nam ik in dezelfde week van maart afscheid van Guus Verstraete. Daar dacht ik nog aan toen ik hier naar toe liep. Het wordt me een beetje veel. Guus, Joop Braakhekke, Sandra Reemer. Nu even niet meer. Mies heeft zo’n mooie rijke leeftijd bereikt en tot het laatst bepaald hoe zij in het leven stond. Het was een indrukwekkend afscheid vandaag. We hebben de laatste dagen veel gehoord over Mies de televisievrouw, maar vandaag bleek nog meer dat zij naast die enorme hectiek van de televisie, veel tijd maakte voor haar gezin en voor haar familie. Ze was een echte moederkloek en in die zin had zij ook een voorbeeldfunctie voor andere bekende Nederlanders.”

Bij de dienst, die om 14.30 uur begon, waren veel bekende Nederlanders aanwezig, onder wie Martine Bijl die al geruime tijd haar rust neemt en niet vaak meer op publieke evenementen wordt gezien. Ze arriveerde samen met Simone Kleinsma en Berend Boudewijn. Ook Joop van den Ende en zijn vrouw Janine kwamen aan, evenals Albert Verlinde, de familie Krabbé, Gerard Cox, Willeke Alberti, Matthijs van Nieuwkerk, Jan Mulder, Ron Brandsteder, Paul de Leeuw, André van Duin, Liesbeth List, Freek de Jonge, Ivo Niehe, Linda de Mol en vele anderen.

De uitvaartplechtigheid van Mies Bouwman, die 26 februari thuis in Elst overleed in het bijzijn van haar kinderen, vond plaats in besloten kring. Op dezelfde plek in de rustige lommerrijke omgeving in Leusden is ook haar man Leen Timp in 2013 gecremeerd.

Mies werd bij het grote publiek bekend tijdens de Open het Dorp-actie, in 1962. Mies Bouwman was begonnen in 1951 bij de KRO. In 1993 zette ze definitief een punt achter haar tv-carrière, maar ze verscheen incidenteel nog wel op televisie. Zo was ze in 2002 te gast in Zomergasten. In 2011 schoof ze nog een keer aan als tafeldame in De Wereld Draait Door. Ook in oktober 2016 was de tv-icoon nog een keer een uur lang te gast bij De Wereld Draait Door. Ze is 88 jaar geworden.

