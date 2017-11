'Uitvinder' Paris Hilton onder vuur na selfie-uitspraak op Twitter

,,Vandaag, elf jaar geleden, hebben Britney Spears en ik de selfie uitgevonden", schrijft Paris trots bij een tweet. Maar daar kan niet iedereen zich in vinden. Gevolg: de 36-jarige blondine krijgt een stortvloed aan kritiek en grappen over zich heen.

,,Leugenaar", zegt twitteraar Rodrigo. Hij deelt een gifje waarop twee vrouwen een selfie maken met een hele oude camera. Dit was vóór de selfie van Paris en Britney. Ook Madonna wordt als bewijsmateriaal aangevoerd dat Hilton er volledig naast zit. Het popicoon nam volgens twitteraars een selfie in 1985, meer dan twintig jaar voor het kiekje van Hilton en Spears.



Tevens Beatles-muzikant Georige Harrison was volgens twitteraars de ex vriendin van Afrojack voor. Dat was in 1996. Harrison maakte toen een selfie met de Taj Mahal op de achtergrond.