Undercover-acteur Tom Waes openhartig over scheiding: ‘Ik heb mij daar zó schuldig over gevoeld’

Betere ouders

Toms geheim? Hij blijft te allen tijde zichzelf. ,,Of ik privé hetzelfde ben als op tv? Dat zou je aan m’n vrienden en m’n vrouw moeten vragen, maar ik denk het wel. What you see is what you get. Te nemen of te laten.” Zijn kinderen Milo (22) en Isah (23), uit zijn vorige huwelijk, betekenen alles voor Tom Waes. ,,Ik ben destijds echt getrouwd met het idee: dit is voor de rest van m’n leven. Dat is niet gelukt en ik voelde me daar tegenover m’n kinderen heel schuldig over. En het is nog niet zo lang geleden - ik denk een jaar of twee - dat ze allebei aangaven: ‘Het is oké. we hebben, er niet zoveel last van gehad, we zijn er niet door getraumatiseerd. Mijn zoon zei zelfs: ‘Jullie zijn er allebei betere ouders op geworden.’”