Uniek inkijkje in trukendoos van Dick Maas: snelle actie, ondeugende humor en een hapklaar plot

Al genoeg geld binnen voor rechtszaak rond macht koning

29 september Het Republikeins Genootschap heeft in een krappe week ruim 25.000 euro ingezameld voor een rechtszaak over de macht van koning Willem-Alexander. Op deze site kondigde voorzitter Floris Müller vorige week aan een crowdfundingsactie te beginnen om een rechtsgang over de macht van het Nederlandse staatshoofd in de rechtspraak te kunnen financieren. Dat is volgens hem nu al gelukt.