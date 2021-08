Unmute Us demonstreert 11 september opnieuw na uitblijven reactie vanuit politiek

Dat er geen reactie vanuit politiek Den Haag is gekomen op de protesten, zorgt voor grote frustratie bij de organisatie van Unmute Us. Vandaag plaatst de actiegroep een brief online. ,,Wij begrijpen dat dit uw vakantie is, maar het zou van fatsoen getuigen als u ons - de 100.000 werknemers in de evenementenbranche, de tienduizenden demonstranten en de duizenden protesterende bedrijven - zo snel mogelijk te woord staat’’, aldus Unmute Us. Volgens hen is de logica ver te zoeken omdat andere grote evenementen zoals de Formule 1 in Zandvoort wel mogen doorgaan.