Uri Geller geeft toestemming voor terugkeer Pokémon die ‘te veel op hem leek’

De bekende Israëlische lepeltjesbuiger vond namelijk dat Kadabra, die in Japan Yungerer heet, te veel op hem leek. Hij klaagde ontwikkelaar Nintendo daarom aan en zorgde ervoor dat de Pokémon niet meer mocht worden afgebeeld in het kaartspel.



Volgens The Gamer heeft Geller een heleboel e-mails ontvangen waarin hem werd gevraagd of hij niet op andere gedachten gebracht kon worden. ,,Vanwege de enorme stroom e-mails waarin mij werd gesmeekt of ik Nintendo toestemming wilde geven om Kadabra/Yungeller terug te brengen, heb ik een brief gestuurd naar de directeur van Nintendo waarin ik hem goedkeuring gaf om Kadabra/Yungeller wereldwijd weer uit te mogen brengen”, laat de illusionist weten.