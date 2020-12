Ursul de Geer op 74-jarige leeftijd overleden

De Geer is gisteravond in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Bij het grote publiek is hij vooral bekend van het programma ‘t is hier Fantasties, dat hij van 1995 tot 2001 presenteerde. In dat programma portretteerde De Geer uiteenlopende groepen Nederlanders in het buitenland. ,,Ik was zelf op vakantie in Zuid-Frankrijk en at toevallig met heel nette mensen”, vertelde De Geer in 2019 over dat programma. ,,In dat restaurant stapten wat jongens uit de Nederlandse kickboksscène binnen. Dat vond ik zo mooi, die confrontatie, dat ik dacht: daar zit een programma in en RTL vond dat ook. Maar ik heb mijn eigen talkshow Ursul ervoor moeten opgeven, en daar heb ik later toch spijt van gekregen.”



Begin deze eeuw switchte De Geer terug van televisiemaker naar toneelregisseur, een vak dat hij voor zijn televisiewerk ook uitvoerde. ,,Het zat zo: ik was wel klaar met ‘fantasties’, wilde niet meer allerlei discotheken in Zuid-Europa af", vertelde hij daarover. ,,En toen las ik Gloed van de Hongaarse schrijver Sándor Márai en wist ik: dit stuk ga ik op het toneel brengen en niemand anders. En er waren inderdaad theaterdirecteuren die zeiden: moet die flapdrol van de televisie dat nou regisseren? Zij wisten niet dat ik dat vroeger al deed. Ik moest dit doen, het was mijn missie.’’