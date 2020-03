Urvin Monte en Martijn Vogel gecast voor Saturday Night Fever

Urvin Monte, bekend van onder meer The Bodyguard en All Stars, speelt in de voorstelling de rol van DJ Monty. Martijn Vogel speelde in de voorstellingen Grease en Was getekend Annie M.G. Schmidt. In Saturday Night Fever neemt hij de rol van Bobby C. op zich. Marlous van de Heuvel, bekend van onder meer Sister Act en Moeder, ik wil bij de revue, is gecast voor de rol van Flo Manero, de moeder van het hoofdpersonage Tony.



In Saturday Night Fever droomt Tony Manero (Javan Hoen) ervan aan zijn uitzichtloze leven in een verfwinkel in de New Yorkse wijk Brooklyn te ontsnappen. Op zaterdagavonden stappen Tony en zijn vrienden uit de realiteit in de discotheek 2001 Odyssee, waar hij op een avond de mooie Stephanie Mangano (Vajèn van den Bosch) ontmoet. Het stel maakt na stevige confrontaties met vrienden en familie de stap naar een ander leven in het glamoureuze Manhattan aan de andere kant van de East River.



Saturday Night Fever wordt geproduceerd door De Graaf en Cornelissen Entertainment. De producent maakt binnenkort nog meer namen bekend. De musical gaat in januari 2021 in première in het Zaantheater te Zaandam en reist tot en met juni langs de Nederlandse theaters.