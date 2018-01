Utopiaan Billy van slag na terugkeer van haar ex Ruud

Ruud keerde terug naar Utopia nadat hij begin deze maand een actie via zijn socialemediakanalen begonnen was. Hij wilde, nadat hij in 2014 Utopia verliet, graag terug naar het terrein in Laren, waar zestien bewoners een eigen samenleving opbouwen.

Shock

Nu haar ex weer in beeld is, is Billy van slag. ,,Ik moet even bijkomen. Dit is echt een shock'', concludeerde ze na het zien van Ruud. ,,Moeilijk als je iemand zo gekwetst hebt en dat dan nog eens van hem te horen krijgt'', liet ze later in tranen weten. ,,Ik word ermee geconfronteerd dat ik iemand verdriet heb gedaan en dat kan ik niet bij hem wegnemen.''