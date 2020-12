Vaccin en sneltesten klinken Nederlandse artiesten ‘als muziek in de oren’

Amsterdam hoopt in het voorjaar weer kleinschalige evenementen en festivals te organiseren, waarbij bezoekers via een sneltest op corona kunnen worden getest. In eerste instantie gaat het om kleine evenementen tot vijfhonderd bezoekers, maar het vooruitzicht klinkt de vaderlandse sterren als muziek in de oren.

Veel artiesten kunnen niet wachten eindelijk het podium weer te mogen beklimmen. En met ook nog de start van het vaccinatieprogramma van de GGD in januari komt ‘het normale leven’ langzaam weer in zicht. ,,Dat klinkt als muziek in mijn oren”, zegt Dave Roelvink vanavond in RTL Boulevard.

Ook zijn collega Frans Duijts staat te popelen. ,,We missen het optreden, gas erop, zou ik zeggen.” Tino Martin, René Froger en Wolter Kroes uiten zich positief over het nieuws. René Froger hoopt volgend jaar weer met de kerstshow van De Toppers op het podium te staan. ,,Daar kijken we naar uit. We hebben er een jaar over kunnen doen om de show te bouwen, dus die wordt echt gigantisch”, belooft de zanger.

De artiesten hopen dan ook snel op perspectief voor optredens in grotere zalen. ,,Voor vijfhonderd man optreden is nog niet veel hoor”, zegt Wolter Kroes, doelend op het bezoekersaantal van het proefevenement van Guido Weijers in januari. ,,Dat is nog lang geen breakeven, als je denkt aan al het personeel voor licht, geluid en opbouw.” Kroes heeft daarom ook hoop op de sneltesten. ,,Binnen een kwartier weet je het, perfect toch? Dan heb ik wel hoop voor de toekomst.”

Twijfel

Samantha Steenwijk twijfelt aan de haalbaarheid en ziet het nog niet voor zich dat mensen vanaf het voorjaar weer hossend op een festivalterrein kunnen staan. ,,Ik wil het feestje niet bederven, ik denk alleen dat het wat voorbarig is”, aldus de Haagse zangeres aan de desk van het showbizzprogramma. ,,We zitten wel met die anderhalve meter en daar moeten we echt vanaf. Maar we moeten ergens beginnen, want corona is voor deze branche wel de nekslag geweest.”

