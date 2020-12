Vader (86) van Glennis Grace overleden: ‘Mijn hart is in duizend stukjes’

Eddie Batta (86), de vader van Glennis Grace, is afgelopen nacht overleden. Dat meldt de zangeres op Instagram. Hij was de afgelopen weken nog meermaals te zien in haar vlogs, waarin Glennis ook eerlijk was over hun moeilijke relatie.

‘Lieve allerliefste papa’, begint ze haar bericht bij foto’s van haar pa. ‘De afgelopen twee maanden heb je gestreden als een echte strijder, zoals ik je ken. Vannacht heb jij je laatste adem uitgeblazen, want hoewel je nog niet klaar was om ons te verlaten, kon je hart niet meer vechten.’



‘Ik ga je zo missen en mijn hart is gebroken in duizend stukjes’, vervolgt ze. ‘Rust zacht, ik hou van je voor altijd.’

Lichaam stopt

De zangeres maakte zich de afgelopen tijd veel zorgen om haar vader, die in oktober werd opgenomen in het ziekenhuis. De schrik was groot toen het ziekenhuis onlangs belde en de familie vroeg snel langs te komen omdat het erg slecht ging.



,,Je ziet hem daar zo liggen... Dat is heel confronterend’’, zei ze daarover in de podcast 30 minuten rauw. ,,Je denkt dat je vader nooit dood kan gaan.’’ Wat hem precies mankeerde, vertelde ze niet. ,,Hij is 86, zijn lichaam stopt er gewoon mee.’’



Kerst

Glennis’ vader was de afgelopen weken meermaals te zien in de vlogs van de zangeres. Kort na het schrikbericht ging het juist een stuk beter met hem, vertelde ze.



,,Hij staat zelfs op eigen houtje op, loopt naar de ijskast om wat te drinken te halen. Hij is eigenlijk zoals ik hem ken’’, zei ze op 18 november. ,,Hij weegt wel nog heel weinig, 50 kilogram. Maar hij is bij, herinnert zich dingen van vroeger. Een maand geleden was dat echt niet het geval. (...) Wordt het toch nog een mooie kerst.’’



Ook vorige week zag het er nog goed uit. De twee hadden bijvoorbeeld veel lol toen Eddie zichzelf niet herkende in het videoscherm van haar camera. ,,Hij heeft fysio gehad en wordt met de dag sterker’’, zei ze.

Moeilijke relatie

Tegelijkertijd was de zangeres eerlijk over hun moeilijke relatie, waarover ze eerder ook vertelde aan deze site. Ze schreef het nummer Zeg maar niks over de band met de ‘extreem introverte’ man.



,,Ik heb altijd wel een redelijke band met hem gehad’’, zei ze in haar laatste vlog. ,,Eigenlijk alleen in het geval van: hij is mijn vader. Op emotioneel vlak niet. Ik wel, maar hij vond dat heel moeilijk om te laten zien. En toen hij opgenomen werd, kwamen er zoveel herinneringen naar boven. Goede, slechte, maar gelukkig voerden de goede de boventoon.’’



Ze zei enorm blij te zijn dat hij er nog was. ,,Ook al is hij 86 en weet je dat hij oud is en zijn lichaam het opgeeft. Je denkt als kind dat je ouders onsterfelijk zijn. En op het moment dat wij dachten dat we afscheid moesten nemen, werden we er keihard mee geconfronteerd dat dat dus echt niet het geval is. Morgen ga ik weer naar hem toe en dan ga ik hem een heel dikke knuffel geven.’’