Vader Meghan getuigt mogelijk tegen dochter in 'war on tabloids'

Thomas Markle, de vader van Meghan, is bereid te getuigen tegen zijn eigen dochter in de rechtszaak die prins Harry en Meghan hebben aangespannen tegen de Mail on Sunday . Dat melden Britse media op basis van stukken die vandaag werden ingediend bij de rechtbank in Londen. De verdediging zou Thomas willen oproepen als hoofdgetuige.

Harry en Meghan lieten in oktober weten juridische stappen te ondernemen tegen verschillende tabloids. De Mail on Sunday wordt voor de rechter gesleept omdat de krant bezig zou zijn met een campagne ‘om valse en opzettelijk denigrerende verhalen’ over de Sussexes te verspreiden en vanwege het feit dat ze een privébrief van de hertogin aan haar vader deels publiceerden.

Volgens Harry is dat een inbreuk op het auteursrecht van Meghan. Ook schond de Mail on Sunday volgens de prins daarmee de privacy van Meghan en claimt hij dat de krant met opzet bepaalde alinea's, zinnen of woorden wegliet om ‘leugens in stand te houden’.

Publieke figuren

Door Thomas Markle op te roepen als getuige hoopt de Mail on Sunday dat er allerminst sprake is van leugens. Hij zou advocaten al enkele sms'jes die hij in aanloop naar de bruiloft van de Sussexes uitwisselde met Meghan hebben laten zien. Daaruit moet blijken dat hun relatie al bekoeld was.

Mail on Sunday zet verder in het verweer in op het feit dat er een enorme belangstelling is voor het privéleven van leden van de koninklijke familie. Harry en Meghan zouden dat als publieke figuren moeten accepteren. De kosten voor de rechtszaak betalen Harry en Meghan uit eigen zak. Als de twee hun proces winnen, willen ze een eventuele schadevergoeding aan een antipestorganisatie geven.

Markle houdt de gemoederen in Engeland al tijden bezig. Hij kon bruiloft van zijn dochter niet bijwonen omdat hij kort ervoor een hartoperatie moest ondergaan. Op haar grote dag werd de hertogin niet door haar vader, maar door prins Charles weggegeven. In aanloop naar het spektakel gooide Markle het op een akkoordje met paparazzi en verkocht foto’s van zichzelf met Meghan in ruil voor geld.