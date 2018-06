Vader Michael Jackson op 89-jarige leeftijd overleden

Jermaine Jackson, één van zijn zoons, liet een week geleden weten dat het al maanden niet goed ging met de gezondheid van zijn vader. Twee weken geleden ging Joseph plotseling bergafwaarts. Jermaine, toen: ,,Hij is erg fragiel en maakt het niet lang meer. Daarom heeft hij zijn familie nodig, die bij hem aan het bed komt zitten. Dat is alles wat we willen.''



De pater familias van het wereldberoemde gezin werd in 2016 ook al langdurig opgenomen in het ziekenhuis. In dat jaar werd hij getroffen door aanhoudende, extreem hoge koorts. Na een paar weken herstelde hij volledig. Zelfs zo, dat hij aan de lopende band ging feesten in de Amerikaanse gokstad Las Vegas. Zijn familie drong er bij de kwakkelende Jackson op aan het rustiger aan te doen, omdat hij na drie hartaanvallen in 2015 een erg fragiele gezondheid had. Wegens hartritmestoornissen kreeg hij toen een pacemaker.



Joseph 'Joe' Jackson werd op 26 juli 1928 geboren in Fountain Hill (Arkansas). Hij was bokser en later kraanmachinist bij een staalfabriek voordat hij een muzikale richting insloeg. Vijf van de tien kinderen die hij en zijn vrouw Katherine Scruse (88) kregen werden wereldberoemd als The Jackson Five. Vader Joe was hun manager. De groep bestond uit Jackie (nu 67), Tito (64), Jermaine (63), Marlon (61) en Michael (1958-2009). De andere kinderen van Joseph en Katherine zijn Rebbie (68), La Toya (62), Brandon (overleed na zijn geboorte in 1957 na een dag), Randy (56) en Janet (52).