Vader Natasja Froger overleden: ‘Goede reis papa, tot ooit’

Makers Homeland maken serie over Spaanse koning Juan Carlos

7 oktober De makers van tv-hit Homeland werken samen met streamingdienst Starzplay en Sony Pictures aan een serie over Juan Carlos I, de voormalige koning van Spanje. De reeks gaat XRey heten en is gebaseerd op een populaire Spaanse podcast waarin het leven van de vorst voor en na zijn aftreden in 2014 uitgebreid aan bod komt, meldt Deadline.