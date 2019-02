Vader onthult handgeschreven smeekbrief van Meghan Markle

Vorige week werd het bestaan van de brief bekend, toen vijf vriendinnen van de vrouw van de Britse prins Harry anoniem hun hart luchtten in het Amerikaanse tijdschrift People. Thomas Markle raakte in onmin met zijn dochter, omdat hij in de aanloop naar het koninklijke huwelijk zich onder meer liet betalen om interviews en fotoshoots voor paparazzi te doen.

Gisteren publiceerde The Mail on Sunday de vijf kantjes handgeschreven tekst van Meghan, die vader Thomas aan de Britse krant had gegeven. Hij wil dat het publiek leest dat de smeekbede van zijn dochter, die dateert van een paar maanden na de bruiloft, allesbehalve verzoenend is. ,,In plaats van een symbolische olijventak, is dit een dolk in mijn hart”, zo luidt zijn verklaring voor de reden waarom hij de intieme correspondentie openbaart.

Onnodige pijn

Volledig scherm Thomas Markle © Reuters „Papa, ik schrijf je met een zwaar hart, ik begrijp niet waarom je dit pad hebt gekozen, blind als je bent voor de pijn die je veroorzaakt", schrijft ze. En: „Je acties hebben mijn hart in een miljoen stukjes gebroken – niet simpelweg omdat je zo’n onnodige en ongerechtvaardigde pijn hebt veroorzaakt, maar omdat je de keuze hebt gemaakt niet de waarheid te vertellen, omdat je een marionet bent in deze kwestie. Iets wat ik nooit zal begrijpen.”



Meghan schrijft dat, in tegenstelling tot wat haar vader beweert, hij haar helemaal niet heeft gebeld om te zeggen dat hij niet naar de bruiloft kwam. ,,Ik vernam van jouw hartaanval via de pers. Dat was verschrikkelijk. Ik belde en stuurde berichten. Ik smeekte je hulp te aanvaarden – we stuurden iemand naar je huis. Maar in plaats van met me te praten om deze of andere hulp aan te nemen, hield je op je telefoon op te nemen en koos je ervoor alleen met kranten te praten.’’

Waardevoller dan welke zak geld ook

En ze haalt zijn bewering onderuit dat hij haar nooit om (financiële) hulp vraagt. „Je stuurde me een e-mail waarin stond: ‘Als ik te veel op jou gesteund heb voor financiële hulp, dan spijt me dat, maar please, als je me nog wat meer kunt helpen; niet bedoeld als ruilmiddel voor mijn loyaliteit.”



Ze eindigt de brief haast smekend, of hij alsjeblieft wil stoppen met slechts communiceren via de roddelpers. ,,Als je van me houdt, zoals je in de pers zegt te doen, stop hiermee. Laat ons een vredig leven leiden. Alsjeblieft, hou op met liegen, met zoveel pijn veroorzaken, met het exploiteren van de relatie die ik heb met mijn man. Misschien voel je dat je er te diep inzit en niet meer kan stoppen, maar als je even een moment neemt om te overpeinzen, dan zie je dat het leven met een schoon geweten waardevoller is dan welke zak geld (van de paparrazzi, red.) ook.”