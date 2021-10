Vader Patrick (42) van Hotter than my daughter kort na opnames overleden

De 42-jarige vader Patrick Visser uit Roermond heeft zijn laatste wens in vervulling zien gaan in een unieke aflevering van Hotter than my daughter . Tijdens de opnameperiode kreeg hij te horen dat hij terminale kanker had, maar voor zijn gezin liet hij de make-over tóch doorgaan. Kort daarna overleed Patrick, die een vrouw en vier kinderen achterlaat. ,,Onze blijdschap die wij samen hebben, kan gewoon niet meer stuk.’’

Patrick was aangemeld door zijn dochter Sharon (15). Die was het zat dat de Star Wars-fan elke dag in schreeuwerige shirtjes van de filmreeks liep, steevast gecombineerd met een ruim twintig jaar oude joggingbroek. En dat was nog netjes, want hij ging ook gerust in een knalroze onesie naar de snackbar.

Zijn vrouw Kitty (39) had hem sinds zijn achttiende nooit anders gezien, maar Patrick vertelde dat hij pas later echt was gestopt met geven om zijn uiterlijk. In 2012 werd bij hem een auto-immuunziekte vastgesteld en vier jaar later kreeg hij een nieuwe nier. Zijn omgeving dacht dat hij meteen de oude zou zijn, maar in praktijk ging hij verder waar hij ‘gebleven was’. Hij kon niet meer werken, maar dat vond hij niet het ergste.

Je hele wereld stort in Patrick Visser

,,Voor mij was het leven gewoon helemaal klaar, gedaan. Je hele wereld stort in, terwijl je ook niks meer kunt doen met je gezin’’, vertelde hij aan presentatrice Bridget Maasland. ,,Dat was voor mij het punt dat ik dacht: het maakt me allemaal niet meer uit.’’

Zijn vrouw en dochter gunden hem een make-over, zodat zijn eigenwaarde een boost zou krijgen. En hij zou eindelijk iets stijlvols hebben om aan te trekken naar een verjaardag.

In zijn kast hing overigens wel een pak, maar dat hoopte hij voorlopig nog niet te dragen. ,,Daar ben ik twee keer in getrouwd en daar zal ik in begraven worden’’, zei hij. Patrick wist op dat moment niet dat dat moment heel dichtbij was.

Aandenken

Kort na de eerste opnames kreeg hij te horen dat hij een zeldzame vorm van kanker had, die niet meer te genezen was. De artsen gaven hem nog één à twee maanden, als de chemokuur zou aanslaan negen à twaalf. ,,We gaan voor langer dan die twaalf maanden’’, sprak Patrick strijdbaar. ,,We blijven positief en ik laat die dokters wel eens even zien dat we langer kunnen dan twaalf maanden.’’

Patrick wilde per se dat de make-over doorging. De uitzending zou een aandenken worden. ,,De kleine is pas vijf’’, zei Kitty. ,,En wat is het dan straks fijn om beelden te hebben van je vader en van het gezin. Dat we altijd positief zijn geweest.’’

Het wordt jóúw dag. En wij mogen met zijn allen meegenie­ten Bridget Maasland

Voor het eerst in de geschiedenis van het programma ging de kandidaat niet naar de bekende make-over-mansion bij Amsterdam, maar kwam Bridgets volledige team naar hem toe. ,,Het wordt jouw dag’’, zei Maasland. ,,Nee, nee: onze dag’’, antwoordde Patrick. ,,Het wordt jóúw dag’’, besloot Bridget. ,,En wij mogen met zijn allen meegenieten.’’

De stylisten staken Patrick in een stijlvol pak, met daaronder een Hawaii-overhemd zoals hij altijd al eens had willen dragen. Ook zijn haar werd bijgepunt. ,,Kracht en positiviteit’’, moest de coupe uitstralen, zei Patrick. En zo geschiedde.

Als verrassing kreeg niet alleen dochter Sharon, maar ook vrouw Kitty een make-over. Sharon genoot zichtbaar van haar ‘nieuwe’ vader, die er volgens haar geweldig uitzag. Patrick vond haar eveneens prachtig en dacht meteen aan een jonge Cyndi Lauper.

Kitty was zo veranderd dat ze opnieuw aan hun jongste kind moest worden voorgesteld, terwijl Patrick van blije verbijstering niet eens meer kon klappen. Na de onthulling vereeuwigde een fotograaf het hele gezin.



,,Op dit moment ben ik zo gelukkig’’, zei Patrick. ,,En ik niet alleen, ook de rest van het gezin. Onze blijdschap die wij samen hebben, die kan gewoon niet meer stuk. Ondanks alles wat er gebeurt en wat er zal gaan gebeuren, onze positiviteit en ons geluk zullen daardoor niet meer kapotgaan.’’

Aan het einde van de aflevering kwam een in memoriam-bericht in beeld. Niet met een zwart-witfoto, maar met een kleurrijk exemplaar, zoals bij Patrick past.

Twee maanden na de opnames overleed hij, vertelde voice-over Eddy Zoëy. ,,Hij heeft zijn aflevering nog kunnen zien en wat hij belangrijk vond, is overgekomen: blijf krachtig en positief.’’

