Vader van rapper Diggy Dex overleden, concert afgelast

De vader van Diggy Dex is op 73-jarige leeftijd overleden. Een concert dat de rapper vanavond zou geven in Nijmegen, gaat daarom niet door. Dat meldt de artiest op Instagram.

‘Lieve mensen, wegens het overlijden van m’n vader kan de show vanavond in Doornroosje niet doorgaan. Er zal spoedig een vervangende datum bekend worden gemaakt’, schrijft hij tegenover zijn bijna 45.000 volgers.

Onder het bericht regent het hartjesemoji’s en sterktewensen van collega’s en BN’ers als Ronnie Flex, Marieke Elsinga en Rolf Sanchez. ‘Man wat verdrietig. Gecondoleerd en heel veel sterke’, schrijft NPO Radio 2-dj Wouter van der Goes.

Diggy liet afgelopen zomer weten dat zijn vader ‘in het december van zijn leven’ zat. ,,Sinds juni woont hij niet meer thuis, hij wordt verpleegd in een revalidatiecentrum, waar ze hem nog een à twee uur per dag in een rolstoel zetten. Lopen gaat niet meer’’, aldus Koen Jansen, zoals Diggy Dex echt heet, tegen deze site. ,,Hij had darmkanker en heeft een niertransplantatie gehad. Nu is hij 73, het gaat bergafwaarts.’’

Waardevolle gesprekken

De rapper schreef de afgelopen jaren meerdere nummers over en voor zijn vader, waaronder Straks is het te laat. Zeg dingen tegen elkaar voordat het te laat is, was de boodschap.

,,Juist onze gesprekken in de laatste maanden waren waardevol’’, zei de artiest. ,,Als ik hem nu bezoek, zijn we echt met zijn tweeën. Normaal waren er altijd wel andere familieleden en kinderen bij, waardoor je nooit tot een echt goed gesprek kwam. Ik moest hem wel zeggen dat hij eerlijk moest zijn over zijn gevoelens. Hij deed altijd alsof het best goed ging, terwijl iedereen wist dat hij nooit meer thuiskomt. Toen ik dat zei, vertelde hij dat hij eigenlijk heel boos was omdat hij de regie over zijn leven kwijt was.’’

De rapper lijkt best wel op zijn vader, zei hij eerder. ,,De passie voor taal, kunst, muziek. Het leven en laten leven. Ook het sociale heeft hij heel erg, hij is ook iemand die bij veel mensen op z’n gemak is. Hij is alleen wat minder extravert. Hij zoekt het podium niet per se op, al heeft hij vroeger wel dingen met cabaret gedaan, maar dat was in zijn middelbare schooltijd.’’

In het populaire NPO 1-programma Beste zangers brachten Suzan & Freek Straks is het te laat vorig jaar nog ten gehore:

