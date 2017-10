'Vakantieman' Frits Bom (73) overleden

Shawn Mendes treedt op tijdens MTV EMA

14:32 Shawn Mendes, The Killers, Kesha, Demi Lovato en Camilla Cabello treden op tijdens de MTV European Music Awards in Londen. Vorig jaar was de awardshow in Rotterdam Ahoy. Eerder werd al bekend dat Rita Ora op 12 november de komende awardshow in Londen presenteert.