Valerio Zeno gaat trouwen met vriendin Manon na bijzonder aanzoek met BN’ers

Klerks werd woensdag naar eigen zeggen wakker met een boodschap van Married at first sight-presentator Carlo Boszhard, vermoedelijk een video. Het bericht bevatte instructies die haar naar Robert ten Brink leidden, de All you need is love-coryfee die ook wel bekendstaat als Dr. Love. Klerks deelt op Instagram een foto van de ontmoeting, die pas het begin bleek te zijn.

Het was geen toeval dat ze daarna ineens haar moeder en al haar vriendinnen zag zitten, die samen aan het ontbijten waren. Zij stuurden haar naar een antiekwinkel, waar haar vader bleek te zijn. Die gaf haar een envelop met aanwijzingen, waaruit bleek dat ze naar Italië moest. Voor de deur stond haar stiefvader om haar naar het vliegveld te brengen.



Mooiste man

‘Uiteindelijk kwam ik aan op de mooiste plek in Toscane, waar de meest geweldige, mooiste man op me wachtte’, schrijft ze. Daar zei ze volmondig ‘hell yes’.

Zeno zelf deelt enkele beelden van vlak voor het aanzoek, en van zichzelf en Klerks daarna. ‘Het antwoord is ja’, jubelt hij. Zeno was eerder een van de bekendste sterren van BNNVara, maar verdween in 2018 van de buis. Eind vorig jaar maakte hij zijn comeback op Videoland, met Echte meisjes in de jungle. Hij is ook te zien in de zondagtalkshow Renze. ‘Wauw! Van harte man!’ reageert presentator Renze Klamer via Instagram.

