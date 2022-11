Van borstkanker genezen Marianne Weber (66) stopt: ‘Ik ga nog genieten van mijn leven’

Twee kopstukken NPO nemen voorlopig taken Frans Klein over

Twee kopstukken van de NPO nemen voorlopig gezamenlijk de taken van Frans Klein over. De Directeur Video legde dinsdag zijn taken tijdelijk neer na de onthullingen in de Volkskrant over de misstanden achter de schermen bij DWDD. Genremanager Remco van Leen en HR-manager Jojanneke Doorn zullen voorlopig samen het werk van Klein overnemen, maakte de NPO donderdag bekend.

24 november