Van concert Coldplay tot Marieke op de radio: waar we ons op verheugen in 2023...

Jeroen Pauw heeft geen spijt van leven zonder kinderen: ‘Geen zin in’

Jeroen Pauw heeft geen spijt dat hij nooit aan kinderen is begonnen. Dat vertelde de 62-jarige presentator gisteren in een openhartig gesprek met Rob Kemps in het programma De 10 vragen. ,,Ik denk nooit als ik een vader of moeder ergens in de rij zie staan voor een speeltuin of andere attractie: stond ik daar ook maar. Nee, zeker niet.”

2 januari