Van corona genezen Pink doneert miljoen om virus te bestrijden

In twee tweets vertelt Pink dat zij en haar zoontje twee weken geleden symptomen hadden die wezen op mogelijke besmetting met het nieuwe coronavirus. ‘Gelukkig had mijn dokter de mogelijkheid ons te testen’, schrijft ze. ‘Ik testte positief.’ Pink heeft daarna zichzelf en de andere gezinsleden in quarantaine geplaatst. Een tweede test, een paar dagen geleden, wees uit dat ze genezen is.



In haar tweet geeft Pink de Amerikaanse regering een veeg uit de pan omdat coronatesten zeer slecht beschikbaar zijn. ‘Deze ziekte is gevaarlijk en echt’, moppert ze. ‘Mensen moeten weten dat iedereen het virus kan krijgen. Jong en oud, gezond of ziek, arm of rijk. Testen moeten gratis zijn en iedereen moet ze kunnen krijgen.’



Daarna vertelt Pink dat ze een miljoen dollar doneert. Het geld is volgens de zangeres ‘voor de medische professionals die in de frontlinies de strijd tegen het virus leveren’. Van de donatie gaat de helft naar het ziekenhuis in Philadelphia waar haar moeder heeft gewerkt. De andere helft gaat naar het speciale COVID19-fonds van Los Angeles.