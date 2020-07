Van Evert van Benthem tot Muhammad Ali: nostalgie in NOS Mijn Sportzomer

HET JEUGDFRAGMENT

Dione de Graaff: ,,De Elfstedentochten van 1985 en ’86, daar ben ik bij geweest én ik heb het op televisie gezien. We hadden, zeker bij die eerste tocht, geen idee wat er ging gebeuren. Ik was bij mijn opa en oma in Irnsum. Daar keken we ’s morgens naar de start en halverwege de dag stapten we in de auto en reden we naar verschillende plekken langs het parcours. En daarna weer terug om televisie te kijken. Dat vroege opstaan… ik ben sowieso heel erg van het ’s nachts naar sport kijken. Dat voelt heel erg alsof die dan van jou is. Niemand belt, je hoeft niets te doen, het is rustig. Een heerlijk gevoel. Spannend. Alsof je als kind langer mocht opblijven, of als je uit bed mag, zoals met Oud en Nieuw voor het vuurwerk om twaalf uur.”