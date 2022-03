Van grijze muis transformeerde deze Britse prins opeens in een heuse dandy

Big Bro­ther-finalist Liese in ziekenhuis na plotseling slecht zien: ‘Ik heb MS’

De Vlaamse Liese Luwel (29), bekend als finalist uit het vorige seizoen van Big Brother, lijdt aan multiple sclerose. Ze kreeg de diagnose deze week nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen met plotseling slecht zicht in haar rechteroog. ‘Mijn klok staat even stil’, schrijft ze op Instagram.

2 maart