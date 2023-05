Van Holleeder tot Gates in 15 jaar College Tour: Twan Huys droomt van de paus

Tumor van acteur Jeff Bridges flink geslonken

De tumor die acteur Jeff Bridges heeft, is de afgelopen tijd flink geslonken. In maart 2020 kreeg de 73-jarige acteur te horen dat hij lymfklierkanker heeft. Waar de tumor toen nog zo’n 23 bij 30 centimeter groot was, heeft die nu de omvang van een knikker, zo vertelt hij in gesprek met het tijdschrift AARP: The Magazine.