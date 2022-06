Van Hollywood naar Witte Huis: aast Matthew McConaughey op een politieke rol?

McConaughey sprak zich bij het bezoek aan het Witte Huis emotioneel uit over het schietdrama dat twee weken geleden in zijn geboorteplaats Uvalde, Texas, plaatsvond. De acteur pleitte, na een gesprek met president Biden, voor ‘verantwoordelijk wapenbeleid’. Het is niet de eerste keer dat hij zich in de politiek mengt.

Vorig jaar was er sprake van dat de Oscarwinnaar zich verkiesbaar zou stellen voor het Texaanse gouverneurschap. Later bevestigde hij die geruchten, al liet hij in het midden voor welke partij. Uit peilingen van Dallas Morning News bleek hij een zeer goede kans te maken tegenover zowel de Republikeinse kandidaat Greg Abbott als de Democratische Beto O’Rourke.



Op 29 november vorig jaar liet hij echter in een video op Twitter weten: ,,Ik heb serieus overwogen me kandidaat te stellen als gouverneur van Texas. Politiek leiderschap is een nederig en inspirerend pad om te overwegen. Op dit moment kies ik ervoor dit pad niet te bewandelen.” Maar mogelijk inspireert het onderwerp vuurwapengeweld hem alsnog die richting op te gaan.

Hollywoodster

McConaughey is niet de eerste Hollywoodster met politieke ambities. Ronald Reagan speelde in 53 films voor hij in 1981 de veertigste president van het land werd. Clint Eastwood was in de jaren 80 burgemeester van het stadje Carmel-by-the-Sea in Californië en Arnold Schwarzenegger was tussen 2003 en 2011 gouverneur van die staat. Donald Trump was naast vastgoedmagnaat ook een tv-persoonlijkheid toen hij in 2016 als president gekozen werd. In 2019 deed Sex and the city-actrice Cynthia Nixon een gooi naar het gouverneurschap van New York, en in 2020 wilde Kanye West nog president worden. Beiden zonder succes.

Ook in Europa ambiëren celebrities soms een politieke loopbaan. Het bekendste voorbeeld is momenteel de Oekraïense president Volodimir Zelenski, die tot 2019 als komiek en acteur werkzaam was. Nederlandse BN'ers laten zich vooral gelden als lijstduwer voor politieke partijen maar gaan meestal niet daadwerkelijk de politiek in. Andre Hazes deed dat in 2002 kortstondig wel, toen hij in de gemeenteraad van De Ronde Venen zat. Albert Verlinde werd in 2020 verkozen als raadslid in Vught en D66’er Boris van der Ham heeft vanaf 2002 tien jaar in de Tweede Kamer gezeten, maar zowel daarvoor als daarna verschillende film- en theaterrollen gespeeld.

In het Witte Huis gaf Matthew McConaughey dinsdag een emotionele speech naar aanleiding van de schietpartij in zijn geboorteplaats Uvalde: