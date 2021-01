Van Lady Gaga tot Justin Timberlake: deze sterren zullen optreden op eedaflegging Joe Biden

New Radicals

Maar de grootste verrassing komt toch wel van New Radicals. De Amerikaanse rockband, die internationaal bekend is van het nummer You Get What You Give, komt na 22 jaar eenmalig opnieuw samen voor de inhuldiging van Biden. Hun hit kwam in 1998 uit, maar werd in de campagne van Kamala Harris (56) vaak gebruikt omdat het het favoriete nummer van haar man, Doug Emhoff, is.



Ook voor Joe Biden heeft het nummer een belangrijke betekenis, want het herinnert hem aan de strijd van zijn zoon Beau Biden tegen kanker. ,,Tijdens het ontbijt liet Beau me vaak luisteren naar zijn themalied,‘You Get What You Give van de New Radicals”, schreef Biden in zijn boek Promise Me, Dad.



De zanger van de rockband, Gregg Alexander, is zeer blij met de eenmalige samenkomst van de groep. ,,Het is een grote eer om het nummer na zo’n lange tijd opnieuw uit te voeren. We hopen dat Joe en Kamala weer orde in ons land zullen brengen in deze tijd van crisis”, laat de zanger weten.