Van René-gate tot overstap: nieuw VI-boek toont hoe het achter de schermen ging

Video Maan laat zich van meest natuurlij­ke kant zien in nieuwe clip

8 juni Voormalig The voice of Holland-winnares Maan de Steenwinkel heeft vanmiddag de clip gelanceerd bij Spijt, haar nieuwe single waaraan rockdiva Anouk heeft meegewerkt. In de video laat de 21-jarige zangeres zich op verschillende manieren van haar meest natuurlijke kant zien.