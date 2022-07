Tijdens de eerste aflevering van De slimste mens vanavond confronteerde presentator Philip Freriks de eenkoppige jury Maarten van Rossem aan een pijnlijk moment in februari van dit jaar. Na een vraag over de inval van Rusland in Oekraïne zei Freriks: ,,Zeg Maarten, jij was zo’n beetje de laatste commentator op de televisie voordat de inval in Oekraïne begon. Jij zei: gaat u maar rustig slapen, want dat doet Poetin van zijn leven niet.”

Let op: dit bericht bevat spoilers over de afloop van de eerste aflevering.

Het was aan tafel bij de talkshow Op1 dat Maarten van Rossem op woensdagavond 23 februari uitsprak: ,,Er is van een invasie geen sprake. Het is een bevestiging van een toestand die al lang bestaat en die ook niet fundamenteel gaat veranderen.” Freriks: ,,De hele wereld is over je heen gevallen, want ja, jij hebt altijd gelijk. Maar je bleek het mis te hebben. Wat is er mis gegaan, Maarten?”

Van Rossem: ,,Ik dacht dat Poetin even intelligent was als ik. Hij stond bekend als een goede politieke tacticus, een strateeg van enige betekenis ook.”

Freriks: ,,Maar de Amerikanen riepen al weken: dat gaat-ie wel doen.”

Van Rossem: ,,Ik dacht: Dat doen ze expres om hem als het ware tegen te houden. Om het hem juist niet te laten doen. Daar komt bij dat ik een gering vertrouwen had in wat de Amerikaanse inlichtingendiensten te melden hadden. Aangezien die ooit de Irak-oorlog hebben voorzien van leugens die je maar zelden hebt gezien in je leven. Poetin heeft mij niet gebeld. Dan had ik hem op andere gedachten kunnen brengen.”

‘#Metoo op een spectaculaire schaal’

In de eerste uitzending van het jubileumseizoen - het is de twintigste reeks in tien jaar - had Van Rossem ook de lachers op zijn hand. ,,Ik begrijp niet dat er maar één Smurfin is”, stelde Van Rossem na een galerijvraag, waarin acht hoofdrolspelers van De Smurfen opdoken. Eén Smurfin? ,,Dat moet tot dramatische taferelen leiden. Moord en doodslag. #Metoo op een spectaculaire schaal. Ik heb dat nooit begrepen. En dan ook nog dat lied van Vader Abraham. Daar word je helemaal akelig van. Dá’s pas erg.”

Quote Ik begrijp niet dat er maar één Smurfin is Maarten van Rossem Femke van der Laan, Tim Senders en Thomas van Groningen, de kandidaten, wisten ze allemaal te noemen en lepelden - op verzoek van presentator Philip Freriks- ook het Smurfenlied nog even op, waar Van Rossen ‘niet aan moest denken’. ,,Want dan groeit de schimmel over mijn hersens.”

Na de vraag ‘wat weet u van Maestro?’ hekelde Van Rossem ook dat televisieprogramma waarin bekende Nederlanders een poging doen om te (leren) dirigeren. ,,Een idioot programma. Het is me twee keer gevraagd mee te doen. Volkomen krankzinnig om aan iemand die geen noten kan lezen te vragen om te dirigeren. Dan dirigeer je dus in feite altijd achter de muziek aan.”

Femke van der Laan werd dagwinnaar en Thomas van Groningen versloeg Tim Senders, voor wie het Slimste mens-avontuur na één aflevering ophoudt.

Volledig scherm De kandidaten van De slimste mens van vanavond: Thomas van Groningen, Femke van der Laan en Tim Senders © KRO-NCRV

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: