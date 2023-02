Van superster tot stijlicoon: ‘Beyoncé is de blauwdruk van hoe een succesvolle artiest moet zijn’

Queen BeyMet nummers als Cuff it en If I were a boy scoorde Beyoncé de afgelopen twee decennia enorme hits. Maar de zangeres, die in juni Nederland aandoet, is meer dan alleen een geboren artiest. Ze is óók een stijlicoon, vinden modejournalist Josine Droogendijk en Funx-dj Fernando Halman. ,,Alles wat zij draagt, heeft impact.’’