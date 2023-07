Van TikTok-grapje naar miljoenen streams: Roxy (18) maakte van vier woorden een regelrechte culthit

Duizenden likes op TikTok, vier miljoen streams op Spotify en al vijf weken een plek in de tipparade van de Top 40 met het nummer Anne-Fleur vakantie . Wat begon als een grappig TikTok-filmpje is voor de 18-jarige Roxy Dekker uitgegroeid tot een ware culthit. Dit is hoe ze dat voor elkaar kreeg.

Zomer anno ‘23, korte rokjes vind ik beeldig / Felle kleuren en een clip in m’n haar / Zon die schijnt op m’n koppie, bootje varen vind ik toppie / Op vakantie, Ibiza, ik kom eraan. Wie weleens actief is op TikTok ontkomt eigenlijk niet meer aan het nummer Anne-Fleur Vakantie. Geschreven door Roxy Dekker, als een soort knipoog naar alle ‘Anne-Fleurs’ in Nederland.

De beschrijving van een typische Anne-Fleur is voor jongeren inmiddels al maanden duidelijk, maar heeft voor de oudere generatie waarschijnlijk nog wat uitleg nodig. Volgens jongeren zijn Anne-Fleurs meisjes die ogen als kakkers en een beetje doen alsof ze uit het Gooi komen. Ze zijn vooral herkenbaar aan hun kledingstijl; korte rokjes, een trui over de schouders geknoopt, enkellaarsjes en een grote klip in hun haar. Nog een kenmerk van de typische meisjes: ze maken veelvoudig gebruik van afkortingen, zoals lawa voor lange wandeling en esma voor een espresso martini.

Nog steeds geen idee? Dan maakt één keer luisteren naar het nummer van Dekker eigenlijk alles wel duidelijk. De 18-jarige zangeres schreef het nummer in eerste instantie als grapje, maar het mag met vier miljoen streams op Spotify inmiddels gerust een hit genoemd worden - met alle dank aan TikTok.

Dekker is al lange tijd actief op het filmpjesplatform, waar ze volgers oproept een aantal woorden in te sturen en met die woorden vervolgens een liedje maakt. Als een volger een jaar geleden vraagt om een nummer te schrijven met de woorden kleuren, zon, ibiza en spiegel weet Dekker gelijk: dit moet een nummer over Anne-Fleurs worden. Ze zoekt de juiste akkoorden op haar piano, zingt het liedje, plaatst het op TikTok, en binnen een mum van tijd verzamelt de zangeres tienduizenden likes en honderden verzoekjes met de vraag of ze het nummer wil uitbrengen.

Of ze het nummer daadwerkelijk ging uitbrengen? Daar twijfelde Dekker nog lang over, zo vertelde ze eerder aan Linda. Ze was bang dat mensen niet zouden begrijpen dat de tekst van het nummer met een dikke knipoog geschreven is. ,,Ik was bang dat mensen de humor er niet van konden inzien.” Als vervolgens steeds meer mensen vragen waar het nummer blijft, besluit ze het toch naar een producer te sturen. ,,Ik dacht: boeien, ik ga het nu gewoon lekker uitbrengen.’’

En met succes. Anne-Fleur vakantie staat inmiddels inmiddels in de top 50 van Spotify en is niet weg te denken van TikTok. Het is wel duidelijk dat we van Dekker meer kunnen verwachten, maar wie hoopt op nog een culthit, moet teleurgesteld worden. ,,Anne-Fleur Vakantie is leuk, maar uiteindelijk wil ik meer de serieuze kant op gaan. Ik zit in ieder geval zeker niet stil en wil ook veel meer nog gaan uitbrengen.”

