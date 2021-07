Vanavond (1 juli 2021) op tv: Opstandelingen, Grease en Mr. Frank Visser doet uitspraak

Rick Brandste­der en Geraldine Kemper nieuwe gezichten bij Five Days Inside

1 juli De documentaireserie Five Days Inside, waarbij bekende Nederlanders vijf dagen lang meedraaien in een zorginstelling of op een andere bijzondere plek, krijgt twee nieuwe gezichten. Rick Brandsteder en Geraldine Kemper gaan het nieuwe seizoen presenteren. Natasja Froger, die zich al eerder bij het programma aansloot, had dit seizoen voor het eerst in haar leven nazorg nodig. ,,De verhalen die ik hoorde, waren te gruwelijk voor woorden.”