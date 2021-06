Vanavond (13 juni 2021) op tv: Tag, Bloedland en Voor hetzelfde geld

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor zondag 13 juni.

Tag (2018)

Première

Veronica – 20.00 uur



Jeugdvrienden Jerry, Callahan, Randy, Sable en Hoagie spelen al dertig jaar lang tikkertje. Wanneer de onverslagen speler Jerry gaat trouwen, probeert hij zich terug te trekken uit het intense jaarlijkse spel, waardoor de andere vier samenzweren en zich tot het uiterste inspannen om hem eindelijk te tikken.



Komedie Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Tag



EK Voetbal: Nederland – Oekraïne

NPO 1 – 20.50 uur



We hebben er lang op moeten wachten, maar daar gaan we! Als eerste tegenstander wacht het taaie Oekraïne van bondscoach en oud-prof Andriy Shevchenko (die nog in dat prachtige zwart-rood gestreepte tenue van AC Milan speelde). Gaan grote jongens als Depay, De Jong en Wijnaldum de ploeg van Frank de Boer een vliegende start bezorgen?



Uitstel van Executie

Eerste aflevering

RTL 4 – 21.25 uur



Tijdens een vakantie in 2014 verloor Ankie haar man door een noodlottig ongeval. Ze zorgt nu in haar eentje voor twee jonge kinderen en heeft het financieel zwaar. Vooral het huis zorgt voor flinke geldzorgen. Ze kan het niet betalen, maar verkopen lukt ook niet. Martijn en zijn team schieten te hulp en maken het huis gereed voor de verkoop.

Volledig scherm Uitstel van Executie is vanavond om 21.25 uur te zien op RTL 4. © RTL Nederland

Bloedland

Nieuwe show

NPO 2 – 22.10 uur



Presentator Johan Eikelboom maakt een reis door Zuid-Afrika en ontdekt dat de gevolgen van de apartheid het land nog steeds in tweeën splitsen. Hij gaat onder andere langs bij de witte boerenfamilie Hattingh. Zij vrezen hun landgoed, dat al elf generaties in hun bezit is, kwijt te raken. De kinderen krijgen schietles om af te rekenen met iedereen die te dichtbij komt...

Volledig scherm Bloedland is vanavond om 22.10 uur te zien op NPO 2. © EO

Voor hetzelfde geld

Nieuwe show

RTL 4 – 22.25 uur



Rick en Annette staan voor een lastig dilemma. Het stel heeft een appartement in Amsterdam, maar zou graag een huis met een tuin willen. Dat is onbetaalbaar in de hoofdstad en daarom zoeken ze naar een woning in de provincie. Het is alleen wel de vraag of dat rustige, dorpse leventje iets is voor de stedelingen.

Volledig scherm Voor hetzelfde geld is vanavond om 22.25 uur te zien op RTL 4. © RTL4

