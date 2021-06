Vanavond (21 juni 2021) op tv: Oranje speelt tegen Noord-Macedonië en Help, mijn man is klusser!

Måneskin Winnaars Songfesti­val: 'Vooral hier in Nederland weten we niet wat ons overkomt’

21 juni Een maand na hun songfestivalsucces is Måneskin een paar dagen terug in Nederland. De vier Italianen verbazen zich over de hordes fans en de streamingcijfers op Spotify, die passen bij hun nieuwe status. ,,We weten niet wat ons overkomt.’’