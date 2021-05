Vanavond (27 mei 2021) op tv: Keuringsdienst van Waarde, A Perfect Planet en The Great British Bake Off

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor donderdag 27 mei.

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Kwark is te vinden in het zuivelschap naast de yoghurt, maar voor velen blijft het gissen wat het precies is. Ook het etiket geeft niet altijd duidelijkheid. Want kwark blijkt van van alles gemaakt te kunnen worden. Wat is kwark nou eigenlijk? De Keuringsdienst van Waarde gaat op zoek naar echte kwark.

Volledig scherm Keuringsdienst van Waarde is vanavond om 20.25 uur te zien op NPO 3. © KRO-NCRV

A Perfect Planet

NPO 2 – 20.35 uur



Als de zon niet voor regen zou zorgen, kwam er geen zoet water op aarde voor en was er geen leven op het land mogelijk. De verdeling van zoet water bepaalt het leven van dieren over de hele wereld.

The Great British Bake Off seizoen 11

Nieuw seizoen

NPO 1 – 21.30 uur



De Britse variant van Heel Holland Bakt is terug. Amateurbakkers proberen de juryleden Prue Leith en Paul Hollywood te overtuigen van hun bakkunsten. De presentatie is in handen van de gevatte Noel Fielding en Matt Lucas.

Volledig scherm Paul Hollywood, Matt Lucas, Prue Leith, Noel Fielding zijn vanavond te zien in een nieuw seizoen van The Great British Bake off. © Channel 4

Schatten uit de schaduw

Nieuwe show

NPO 2 – 21.05 uur



Kunsthistoricus Jan Six bezoekt iedere week samen met een bevlogen conservator een museumdepot in Nederland en laat zich verrassen door de vele zeldzame stukken en unieke objecten die hier verborgen liggen. Hij start bij het eerste en oudste museum van Nederland: het Teylers Museum in Haarlem.

Volledig scherm Schatten uit de schaduw met Jan Six is vanavond om 21.05 uur te zien op NPO 2. © AVROTROS

Stand van Nederland: Generatie Next

NPO 2 – 22.10 uur



Raquel Schilder vraagt zich af waarom veel van haar generatiegenoten “iets” aan hun gezicht en lichaam laten doen. Was het vroeger nog not done om openlijk te praten over een ingreep, anno 2021 is het geen millennial vreemd. Waar komt die hang naar schoonheid en perfectie vandaan?

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.