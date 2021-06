Vanavond (29 juni 2021) op tv: Beau Séjour, Say Yes to the Dress en Au Pairs

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor dinsdag 29 juni.

Au Pairs seizoen 2

Nieuw seizoen

NPO 3 – 20.20 uur



Kendra, Joshua, Nikki, Chaundae en Julia vertrekken naar Rome voor het avontuur van hun leven: ze gaan drie maanden aan het werk als au pair bij Italiaanse gezinnen. Joshua doet meteen een merkwaardige ontdekking en Nikki hoopt dat haar relatie standhoudt, nu ze zo ver van huis is.

Say Yes to the Dress: In Sickness and in Health

Nieuwe show

TLC – 20.30 uur



Tijdens de corona-epidemie worden de huwelijksdromen van bruiden verpletterd, maar het team van Randy Fenoli en Hayley Paige schiet te hulp. Ze begeleiden hun bruiden bij het kiezen, passen en op maat maken van de perfecte jurk voor hun grote dag. Zelfs een pandemie kan ze niet stoppen.

Down the Road seizoen 3

Nieuw seizoen

NPO 3 – 21.05 uur



Dieter Coppens gaat opnieuw op avontuur met medebegeleidster Saar en zes jongvolwassenen met het syndroom van Down. De groep reisgezellen ontmoet elkaar in de vertrekhal van de luchthaven. Nog voor ze op het vliegtuig richting Spanje stappen, slaat cupido toe. Op hun bestemming is speleologie de eerste uitdaging.

Beau Séjour

Laatste aflevering

NPO 3 – 22.55 uur



We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk wordt duidelijk waarom Maurice dood aan de mast van zijn zeilboot bungelde. Nadat ze de beelden te zien hebben gekregen, ondernemen de zussen actie. Maar dat is niet zonder gevolgen.

Verstoten vaders

NPO 2 – 23.20 uur



Het is de angst van veel vaders: na een scheiding je kind niet meer mogen zien. Elena Lindemans volgde een jaar lang Armand, Deepak en Gerard; geen activistische mannen in batmanpakken, maar vaders die een stille en lange juridische strijd voeren tegen beschuldigingen van hun ex.

